José Serra pede Neymar na seleção brasileira

"Vou arriscar aqui. Eu acho que deveria deixar o Ganso, o Neymar e o Robinho juntos, porque eles já estão entrosados. Eles jogam alegre", afirmou o pré-candidato do PSDB, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte.

Serra não fez referência direta ao técnico Dunga da seleção brasileira. Ele lembrou a polêmica causada pelas críticas que fez ao então treinador do Palmeiras Luiz Felipe Scolari, o Felipão, quando da derrota do time do coração para o Cruzeiro em 1998, no Palestra Itália.

Apesar de dizer que desde então evita dar palpites sobre o trabalho dos treinadores, Serra ressaltou que o Santos e os garotos da Vila Belmiro vivem uma grande fase. "O Santos está jogando gostoso. Tem algo no DNA do Santos que vira e mexe eles ficam bons. Um futebol bonito que não dá para ter raiva, da mesma forma que era na época do Pelé", afirmou.