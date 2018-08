José Welison assegura que objetivo do Atlético-MG é vencer o Brasileirão

O volante José Welison afirmou que o objetivo do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro é ser campeão. O jogador que chegou do Vitória, contratado em junho, crê que o elenco atleticano é capaz de alcançar o título, que não é conquistado pelo clube desde 1971.

"A gente sabe o trabalho que vem fazendo no dia a dia, a força do nosso elenco e nosso potencial. Estamos brigando lá em cima porque temos condições de alcançar nosso objetivo, que é conquistar o Brasileirão. Estamos focados naquilo que estamos fazendo para melhorar, diminuir os erros e dar sequência na competição", disse o meio-campista em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Cidade do Galo.

Em quarto lugar no Brasileirão após 16 rodadas, o Atlético-MG tem 27 pontos, sete a menos do que o Flamengo, que lidera a competição. O próximo compromisso vai ser contra o Internacional, no Independência, em Belo Horizonte, às 20 horas da próxima segunda-feira.

"A semana de preparação será importante para esse confronto direto com o Inter. A gente espera fazer um bom trabalho e um bom jogo para dar sequência no campeonato, impondo nosso ritmo e nossa força dentro de casa", destacou José Welison, reforço para o elenco após a baixa de Gustavo Blanco, volante que machucou o joelho e não volta nesta temporada. Outro titular na posição no primeiro semestre, Adilson se recupera de lesão muscular na panturrilha, com o clube não tendo divulgado uma previsão de retorno.

"Ninguém esperava as contusões do Blanco e do Adilson, mas precisamos estar sempre prontos e ligados. Fico feliz por estar ajudando, agradando, e agradeço a confiança da diretoria e dos jogadores, que me receberam muito bem. Isso facilita para chegar, fazer um bom trabalho e ajudar a equipe. Minha adaptação foi maravilhosa e já estou me sentindo em casa", disse o meio-campista.

Nesta quarta-feira, o elenco do Atlético-MG fez exercícios físicos na academia da Cidade do Galo. Os jogadores que não participaram do empate por 2 a 2 com o Bahia, na segunda-feira, na Fonte Nova, em Salvador, foram a campo e fizeram atividade leve com bola.