José Welison é vetado e Larghi admite 'dúvida principal' entre Tomás e Leandrinho

O Atlético-MG realizou nesta sexta-feira o penúltimo treino antes de encarar o América-MG, domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. A dois dias do confronto, no entanto, o técnico Thiago Larghi manteve o mistério e não confirmou a equipe que vai a campo para o duelo regional.

Uma das dúvidas, no entanto, foi resolvida nesta sexta-feira. O volante José Welison, com dores após sofrer uma pancada no joelho direito na derrota para a Chapecoense, foi vetado pelo departamento médico e está fora. Em seu lugar, Larghi vai escalar Adilson no domingo.

O mistério agora, então, gira em torno do substituto de Chará, que está à serviço da seleção colombiana. Tomás Andrade era o favorito para a vaga, mas reclamou de uma pancada no tornozelo direito e pode ver Leandrinho ficar com a titularidade. "Essa é a dúvida principal", admitiu Larghi nesta sexta-feira.

"O Leandro é um jogador que veio evoluindo com a condição física melhorada, está bem e vem buscando espaço no time. E o Tomás não é diferente, já foi titular em outras partidas e nos ajudou em vitórias recentes e importantes. É um jogador que tem a nossa confiança. A diferença principal é que o Tomás flutua um pouco mais que o Leandro, que é um pouco mais agudo", comentou o treinador.

Sem revelar a opção, Larghi fez questão de passar confiança aos dois nomes. "Mas, independente de quem a gente escolher, estará bem inserido dentro do nosso grupo. Espero que a gente faça uma boa partida no domingo porque a gente precisa desses três pontos", afirmou.

O Atlético-MG ainda sonha com uma vaga no G-4 para conquistar vaga direta à fase de grupos da Libertadores. A equipe tem 45 pontos, na sexta colocação da tabela, sete pontos atrás do quarto lugar São Paulo.