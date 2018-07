Joseph Blatter defende Ronaldo para presidente da CBF

"Eu não sei se o Ronaldo tem essa pretensão, mas com certeza, com a experiência que ele tem, ficaria muito bem se um jogador de futebol estivesse no topo da entidade", disse Blatter, em encontro com jornalistas brasileiros nesta quinta-feira, no Anhembi, em São Paulo.

Para o dirigente suíço, é sempre salutar quando um antigo astro dos campos passa a dedicar sua energia para o bem do futebol fora dele. Blatter cita como exemplo o fato de Ronaldo já estar trabalhando no Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014. "É excelente para ele, agrega valor o Ronaldo estar envolvido na organização da Copa", elogiou.

De acordo com Blatter, Ronaldo "está desenvolvendo sua experiência" com esse trabalho no COL, o que o habilitará para, se quiser, pleitear o comando do futebol brasileiro via presidência da CBF.

A eleição que escolherá o sucessor de José Maria Marin está marcada para acontecer em abril de 2014. É possível que Andrés Sanchez, ex-diretor de seleções da CBF e ex-presidente do Corinthians, saia como candidato de oposição. Marco Polo del Nero, atual vice-presidente da CBF e presidente da Federação Paulista de Futebol, também é um dos nomes cotados para o cargo.