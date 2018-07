Joseph Blatter destaca avanços nos preparativos para Copa de 2014

SAN SALVADOR - Pouco mais de 15 após ter criticado o atraso em algumas obras para a Copa do Mundo de 2014, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, afirmou nesta quarta-feira que recebeu boas informações sobre a evolução do Brasil para receber o evento.

"Recebi relatórios muito positivos sobre o andamento dos preparativos para o Mundial, especialmente na construção de estádios, mas também de aeroportos e hotéis em diferentes regiões do Brasil", disse Blatter em El Salvador, na terceira escala da visita do dirigente à América Central, onde busca apoio para tentar o quarto mandato à frente da Fifa.

O suíço acrescentou que há duas semanas enviou um comunicado à CBF solicitando um resumo com os avanços nos trabalhos.

"Eles tomaram minha questão como uma crítica e começaram a trabalhar como grandes. Neste momento, não temos nenhum problema", destacou Blatter, que no último dia 28 havia afirmado em entrevista coletiva que o Brasil "está atrasado em comparação com a África do Sul no mesmo período".