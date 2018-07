Joseph Blatter diz que data da Copa de 2022 não será alterada

LONDRES - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, afirmou nesta segunda-feira que não há planos de alterar o período de realização da Copa do Mundo de 2022 para os meses de inverno com a intenção de evitar o forte calor do Catar nos meses de junho e julho. A afirmação contraria comentários anteriores em que ele dizia esperar a mudança do torneio para os meses de inverno.

"Tudo está acertado para o verão. Eu não sou a favor de um ou outro", afirmou, em entrevista à BBC. "O que eu disse, [é que] o inverno não é apenas em janeiro ou fevereiro. Acho que para o momento, o assunto está congelado".

Blatter negou que a ideia de realizar o torneio no inverno tenha sido dele, sugerindo que o ex- jogador Franz Beckenbauer e o presidente da Uefa Michel Platini levantaram a possibilidade primeiro. "Quem disse primeiro que devemos jogar no inverno?", disse Blatter. "Foi Franz Beckenbauer, depois Michel Platini e o sindicato dos jogadores de futebol do mundo".

Qualquer decisão sobre a mudança das datas deve partir do Comitê Organizador Local do Catar, que venceu a Austrália, Japão, Coreia do Sul e os Estados Unidos na disputa para sediar o torneio.

Blatter também negou especulações de que o torneio poderia ser realizado em vários países do Golfo Pérsico. "Tudo está resolvido agora para o verão e todos os 64 jogos serão disputados no território do Catar", disse.