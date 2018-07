Joseph Blatter minimiza acusações de racismo no futebol

SÃO PAULO - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, minimizou as acusações de racismo que têm envolvido alguns jogadores, especialmente na Liga Inglesa, e afirmou que o futebol não vive um problema de discriminação - tal declaração, dada em entrevista à rede Al-Jazeera, causou indignação, e o dirigente precisou reavaliar suas palavras.

Blatter afirmou que tais incidentes podem ser resolvidos com um simples aperto de mãos. O dirigente afirmou, ainda, que caberia aos juízes de cada partida simplesmente unir os atletas envolvidos na questão para que tal ato seja cumprido.

Os comentários de Blatter surgiram no mesmo dia em que a Federação Inglesa anunciou uma investigação contra o atacante uruguaio Luis Suárez por supostas ofensas racistas contra o lateral Patrick Evra. O capitão da seleção inglesa, John Terry, que atua no Chelsea, também está sendo investigado. Ele teria ofendido Anton Ferdinand, do Queens Park Rangers, em um jogo realizado em outubro.

O zagueiro Rio Ferdinand, irmão de Anton, expressou desapontamento com o presidente da Fifa em seu Twitter. "Sepp Blatter, seus comentários sobre racismo são tão condescendentes que chegam a ser hilários." E continuou. "Me sinto um idiota ao achar que o futebol está tomando providências contra o racismo."

Evra afirmou à TV francesa que Suarez fez ofensas de cunho racistas por pelo menos 10 vezes durante o jogo em que seu time, o Manchester United, empatou com o Liverpool por 1 a 1. O time de Suárez afirmou que o uruguaio se defendeu das acusações e que irá apoiá-lo em sua totalidade contra as acusações. Terry afirmou que seus comentários sobre Anton foram "tirados de contexto", mas ainda assim está sendo investigado pela Federação Inglesa e pela polícia londrina.

Gordon Taylor, diretor-executivo do Sindicato dos Jogadores da Inglaterra, disse que os comentários de Joseph Blatter foram "inapropriados e insensíveis." "É irônico que Blatter tenha vindo à público para falar dessa maneira enquanto trabalhamos para incluir uma agenda anti-racismo na Fifa."

Tentando acalmar os ânimos, Blatter também recorreu ao Twitter para se defender. O presidente da Fifa afirmou ter sido mal-interpretado. "Estou comprometido com o combate e a eliminação desta praga. Racismo e discriminação não têm espaço no futebol", escreveu o dirigente, para continuar. "O que eu quis dizer é que os jogadores de futebol, durante uma partida, enfrentam uma 'batalha' contra os seus oponentes e podem ocorrer coisas erradas. Ainda assim, no fim do jogo, você pode pedir desculpas ao seu rival por este confrontamento com um aperto de mãos. Quando o jogo acabou, acabou."