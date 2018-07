Joseph Blatter promete reconstruir imagem da Fifa após eleição

ZURIQUE - Joseph Blatter disse que a reconstrução da imagem da Fifa será a sua prioridade, se ele for reeleito para a presidência na próxima semana, após uma série de acusações de corrupção feitas contra a entidade. Ele prometeu combater as acusações de corrupção e reforçar os setores da Fifa responsáveis por investigar irregularidades.

"Vamos encontrar uma solução para lidar com o passado, a fim de que possamos parar para sempre no futuro com todas essas coisas prejudiciais da corrupção", disse Blatter. "Nós temos que ter certeza de que no próximo mandato começaremos imediatamente após a eleição a reconstruir a imagem da Fifa", disse o suíço, de 75 anos, que está na entidade desde 1975.

Blatter revelou que já tentou ser subornado, quando recebeu um envelope cheio de dinheiro, quando era secretário-geral da Fifa, antes de tornar-se presidente há 13 anos. Ele disse que entregou o dinheiro a um colega da Fifa e o montante foi devolvido ao subornador anônimo.

O dirigente suíço prometeu revelar seu projeto de tolerância zero durante o Congresso da Fifa em 1º de junho, antes da eleição contra o catariano Mohamed bin Hammam. As últimas acusações de corrupção envolvem o processo de escolha da sede da Copa do Mundo de 2022. O Catar teria subornado dois membros do Comitê Executivo da Fifa em troca dos votos na candidatura do país.

