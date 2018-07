Joseph Blatter quer testar o uso do replay no futebol já em 2015

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, revelou que deseja testar o uso de replays de vídeo em partidas de futebol a partir do próximo ano. A confirmação de que testes podem ser realizados foi feita na conferência Soccerex, que está sendo realizada em Manchester, através de um vídeo gravado.

Blatter disse que deseja testar o recurso do replay em um campeonato nacional e no Mundial Sub-20 da Nova Zelândia em 2015. "Poderíamos testar esses chamados desafios", afirmou o presidente da Fifa.

Ainda não está claro como o replay seria utilizado, mas a tendência é de que os treinadores teriam o direito de desafiar a decisão do árbitro, como já acontece em torneios de alguns esportes, como no vôlei e no tênis.

Recentemente, Blatter mudou a sua posição em relação ao uso de recursos eletrônicos no futebol, tanto que a Copa do Mundo deste ano, realizada no Brasil, utilizou um sistema eletrônico que detectava quando a bola ultrapassava a linha do gol. Agora, o próximo passo pode ser a adoção do replay em alguns lances que provocarem dúvidas nas equipes.