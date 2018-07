Joseph Blatter revela estratégia para reeleição na Fifa

ZURIQUE - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, aproveitou uma mensagem de final de ano nesta quarta-feira para mostrar sua estratégia em busca da reeleição, em votação que será realizada em junho de 2011. E segundo antecipou, ele visitará as confederações dos seis continentes antes do pleito.

Nenhum dirigente ainda lançou candidatura oficial de oposição a Blatter, mas o sul-coreano Chung Mong-Joon, membro do Comitê Executivo da Fifa, já foi apontado como eventual concorrente ao posto.

"Antes de o Congresso da FIFA em 1.º de junho de 2011 eleger o presidente da Fifa, participarei dos congressos das seis confederações", contou Blatter, em mensagem publicada no site da Fifa. "Será um prazer encontrar pessoalmente os representantes das federações, escutar as suas inquietudes e projetar conjuntamente um caminho estratégico".

Na mensagem de final de ano, Blatter ainda voltou a defender a escolha de Rússia e Catar para sediar, respectivamente, as Copas do Mundo de 2018 e 2022. "A escolha da Rússia e do Catar mostra que o nosso principal torneio está abrindo espaços em novos territórios. Fico especialmente feliz por ver a Copa do Mundo chegar a novas culturas e áreas geográficas como o leste europeu e o mundo árabe", disse.

O presidente da Fifa incluiu também o Mundial da África do Sul nesta política de expandir os limites geográficos do futebol. "A primeira Copa do Mundo disputada em solo africano, com a Espanha como campeã mundial, e a prestigiosa Copa do Mundo de Clubes em Abu Dhabi, na qual pela primeira vez uma equipe africana chegou à final, são apenas dois exemplos que ilustram o enorme poder do futebol", finalizou Blatter.