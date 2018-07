Joseph Blatter visita áreas afetadas por terremoto no Japão

NAGOYA - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, chegará sábado ao Japão, e irá direto para uma visita à região que foi mais afetada pela destruição causada pelo tsunami de março. Blatter, político que é, vai aproveitar a visita para retocar sua imagem - que anda abalada por denúncias de corrupção na entidade e por sua briga com Ricardo Teixeira.

A Fifa doou US$ 6 milhões (R$ 7,4milhões) para a reconstrução de centros esportivos na área - como fez questão de ressaltar duas vezes o norte-americano Chuck Blazer, membro do Comitê Executivo da Fifa, durante entrevista coletiva ontem à tarde em Nagoya - e por isso Blatter será muito elogiado nos locais que visitar.

Por determinação da Fifa, os clubes participantes do Mundial foram mobilizados para ações de marketing que servirão para arrecadar fundos para as vítimas do tsunami e a Cruz Vermelha japonesa. Messi e Neymar as grandes estrelas do torneio, autografaram camisas, bolas e outros artigos - e tudo será leiloado.