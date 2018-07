Josimar deve trocar Palmeiras pela Ponte Preta

A Ponte Preta confirmou nesta terça-feira que deve anunciar nos próximos dias a contratação do volante Josimar, do Palmeiras. O jogador chega por empréstimo ao clube campineiro até o fim do ano e depende apenas da realização dos exames médicos para retornar ao time pelo qual jogou em 2010 e 2011, quando se destacou na campanha do acesso à Série A do Brasileiro.

Os direitos econômicos de Josimar pertencem ao Inter. Ele chegou ao Palmeiras em fevereiro com contrato de empréstimo válido até o fim do ano. No clube paulistano, não conseguiu se firmar como titular e fez a sua última partida pela equipe no domingo, contra o Goiás, no Serra Dourada. Nesta terça-feira, Josimar já viajou para Campinas para tratar dos detalhes da negociação.

A saída do volante deixa o Palmeiras carente de opções entre os volantes. Os titulares Wesley e Marcelo Oliveira estão lesionados, assim como o uruguaio Eguren e Wendel, que vem jogando como lateral-direito. Renato tem sido o único titular da posição e deve formar o setor com Juninho, lateral-esquerdo de origem, para o jogo da próxima quinta, contra o Vitória, no Pacaembu.