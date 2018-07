Josimar ganha vaga no Inter e se diz surpreendido Com apenas duas contratações confirmadas para a temporada 2012, o Internacional encontrou em um jogador que volta de empréstimo um reforço para o Campeonato Gaúcho e para a Copa Libertadores. No treino desta segunda-feira, Josimar, que jogou a Série B pela Ponte Preta em 2011, ganhou a vaga de Elton e deve começar jogando na estreia do Campeonato Gaúcho, quarta, contra o Novo Hamburgo.