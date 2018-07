Josimar: 'Palmeiras nunca deixou de ser time grande'

SÃO PAULO - Reforço apresentado pelo Palmeiras nesta terça-feira, Josimar chega sob a desconfiança da torcida. Afinal, no começo do ano passado ele chegou a negociar com o clube, que na época estava na Série B. Mas o então jogador do Internacional pediu um aumento de 150% e acabou não acertando.

"Tinha muita gente no meio quando negociaram para eu vir para cá e ficou pesado o orçamento. Mas a minha parte neste ano deu certo. O torcedor palmeirense pode ficar tranquilo que honrarei essa camisa", garantiu Josimar, apresentado nesta terça-feira pelo clube.

Na época, o pedido de um aumento desproporcional foi entendido por muitos torcedores como uma forma que Josimar encontrou para recusar jogar a Série B sem ser deselegante. Mas ele nega e diz que sempre quis jogar pelo Palmeiras.

"Não chegamos a um acordo na época e a vontade de vir era grande. Neste ano houve acordo financeiro. O Palmeiras jamais deixou de ser um time grande, mesmo quando estava na Série B. Se não deu certo, não foi por causa de o time estar na Série B", assegurou.

Contratado por empréstimo até o fim do ano, Josimar se apresentou como um jogador marcador que chega bem ao ataque. "Jogo de primeiro volante. Tenho saída com bom passe, chego à frente, ajudo os meias para chegar na frente."