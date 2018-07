Josué chega e se diz pronto para jogar no Atlético-MG

"Pelo Atlético-MG, tudo é válido. Se depender de mim, estarei à disposição para ajudar o Atlético-MG a conseguir mais uma vitória no final de semana", declarou o jogador. "O Atlético-MG é, hoje, uma potência do futebol brasileiro e estou muito motivado e muito feliz."

Antes mesmo de ser apresentado, Josué realizou seu primeiro treino com a equipe nesta terça-feira e viu alguns rostos conhecidos. Seja por sua passagem na seleção brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2010, ou por outros clubes, o volante reconheceu alguns ex-companheiros e celebrou a oportunidade de atuar ao lado deles novamente.

"Tendo tantos jogadores conhecidos, vai facilitar muito a minha adaptação", comentou o jogador, que preferiu não comentar sobre a chance de ser titular. "Depende do Cuca. Ele perguntou se eu poderia treinar hoje (terça), me mostrei bem confiante. Quero ajudar, jogar e estar em campo o mais rápido possível, mas vai depender do meu desempenho nos treinamentos da semana."

Além de rever alguns ex-companheiros, Josué também reconheceu o CT do Atlético-MG. Ele lembrou que passou pela Cidade do Galo em 2009, com a seleção brasileira, e elogiou a estrutura disponível. "Está ainda melhor, ainda mais estruturado. Conheci muitas estruturas na Europa, na Alemanha, e a do Atlético-MG não deixa nada a desejar para nenhuma outra, é ainda mais admirável e fornece mais recursos para o jogador", afirmou.

Por fim, o volante revelou um carinho especial pelo clube mineiro, herança de seu pai, que era fã do atacante Reinaldo. "É uma alegria muito grande ter a oportunidade de defender o Atlético-MG porque meu pai admirava muito o Reinaldo e gostava bastante do Atlético-MG por isso."