Josué, ex-São Paulo, agride companheiro de equipe em treino do Wolfsburg

WOLFSBURG - O volante Josué, ex-São Paulo e seleção brasileira, se irritou com o sul-coreano Ja-Cheol Koo durante um treinamento do Wolfsburg, da Alemanha, e partiu para cima do companheiro de equipe. Após a troca de alguns tapas, a turma do "deixa disso" chegou para separar os encrenqueiros, antes que o fato se agravasse.

O Wolfsburg ocupa a 13.ª posição no Campeonato Alemão, apenas três pontos acima da zona do rebaixamento. Apesar de rápido, a briga trás à tona o clima pesado da equipe. O incidente foi filmado por uma TV do Japão.