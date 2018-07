Josué marca na estreia e Atlético-MG goleia o Tupi

O Atlético-MG segue em estado de graça nesta temporada e fez mais uma vítima neste domingo. Imbatível no Estádio Independência, o time do técnico Cuca goleou o Tupi por 4 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O destaque da vitória ficou por conta do volante Josué, que estreou e deixou sua marca.

Com o resultado, o Atlético-MG segue em sua busca ao Cruzeiro, na segunda colocação, com 21 pontos, um atrás do rival. A equipe volta a campo na quarta, quando pega o Arsenal no Independência, pela Libertadores. Já o Tupi, sexto colocado no Mineiro, com 12 pontos, pega o Araxá, sábado que vem, pela nona rodada.

O Atlético-MG abriu o placar neste domingo com Réver, que parece ter gostado da fase de artilheiro e marcou lindo gol de fora da área, batendo de esquerda, após passe de Jô. Aos 25, foi a vez do próprio Jô marcar. Ronaldinho bateu falta no travessão, a bola subiu e o atacante pulou mais alto que o goleiro para marcar.

Aos 13 do segundo tempo, foi a vez de Josué fazer o seu. Jô, um dos destaques do jogo, recebeu pela direita e cruzou, a bola resvalou na zaga e sobrou para o volante chutar. Aos 18, Jô deu corta-luz e a bola parou em Ronaldinho, que tocou com categoria e também fez o seu. O gol de honra do Tupi saiu aos 43, com Alonso em cobrança de falta.