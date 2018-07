Josué renova com o Atlético-MG e permanece em 2015

A diretoria do Atlético Mineiro anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do volante Josué. O jogador tinha vínculo com o clube apenas até o final desta temporada, mas o renovou por mais um ano, o que assegura a sua permanência no clube em 2015, quando a equipe mineira voltará a disputar a Copa Libertadores.

Josué está no Atlético-MG desde março de 2013, quando chegou ao clube após passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha. Assim, com a renovação, o jogador vai atuar pelo terceiro ano seguido com a camisa do clube pelo qual conquistou títulos do Campeonato Mineiro (2013), Copa Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana (2014) e Copa do Brasil (2014).

Além do Atlético-MG e do Wolfsburg, Josué, que já chegou a ser convocado para a seleção brasileira, também teve passagens por Goiás e São Paulo, clubes pelo qual também conquistou títulos, o que tentará repetir em 2015, no seu atual time com a participação na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro.

Ainda sem ter anunciado contratações para a próxima temporada, a diretoria do Atlético-MG tem trabalhado para manter o elenco que faturou o título da Copa do Brasil deste ano. Para isso, renovou os contratos do zagueiro Leonardo Silva e dos volantes Pierre e Leandro Donizete, além de Josué.