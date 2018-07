Jovem Adryan comemora estreia com gol pelo Flamengo

RIO - O torcedor do Flamengo tem poucos motivos para ser otimista em relação a 2012. E uma dessas poucas razões é a esperança de que o meia Adryan, destaque da conquista da Copa São Paulo no ano passado, corresponda às altas expectativas nele depositadas.

Neste sábado, no primeiro jogo oficial do ano, o jovem de 17 anos fez sua estreia com a camisa rubro-negra no profissional e deu mais motivos para tamanha esperança. Participou de pouco mais de 15 minutos da goleada por 4 a 0 sobre o Bonsucesso, mas teve tempo suficiente para estrear com gol.

"Foi além da minha expectativa. Essa noite eu sonhei que ia fazer o gol, que a bola ia bater na trave e entrar. Fiz um gol de outra maneira, mas foi bom demais", disse Adryan, que marcou o quarto gol do time aos 43 minutos do segundo tempo, completando de primeira um cruzamento de Magal, direto para as redes. "Eu já tinha feito gol pela base, mas fazer no profissional é inesquecível. Estou muito feliz."

Outro que se destacou na goleada foi o meia Camacho, que voltou ao Fla depois de ser emprestado para Goiás e Bahia e marcou dois gols na goleada. Aos 21 anos, ele espera aproveitar a chance na Gávea. "Sabia que meu futebol iria aparecer. Essas são as minhas qualidades: se movimentar e tocar bem. Que bom que ajudei o Flamengo a conquistar esse bom resultado com um placar tão bom."

O jogador marcou o terceiro gol do Flamengo, num lance curioso. Adryan já esperava à beira do gramado para entrar, exatamente em substituição a Camacho. O meia percebeu e, numa última tentativa de marcar, arriscou de longe para fazer um bonito gol. "Eu sabia que iria sair, então arrisquei o chute e fiz o gol. Graças a Deus deu tudo certo ali. Estou muito feliz", disse o meia.