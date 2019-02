Jovem atacante Lincoln sofre lesão e vira baixa no Flamengo

De volta ao Flamengo após defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, o atacante Lincoln virou baixa para o time comandado pelo técnico Abel Braga. Integrado ao time profissional, o jogador de apenas 18 anos teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda.

Pela previsão inicial do departamento médico do clube, o atleta pode ficar afastado por até 70 dias. Lincoln pode ter se machucado quando ainda estava com a seleção no Chile, onde disputou nove partidas e participou da fracassada campanha da equipe em busca da vaga no Mundial e nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

Nesta temporada, Lincoln ainda não teve oportunidade de defender o time profissional do Flamengo. Ainda em janeiro, ele se apresentara à seleção sub-20. Pela equipe carioca, ele não joga desde setembro do ano passado.

Sem poder contar com a jovem aposta, Abel Braga terá jogadores mais experientes a sua disposição para o início e a sequência da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Gabriel Barbosa, o Gabigol, Henrique Dourado e Fernando Uribe são as opções do treinador.

O time carioca estreia na Taça Rio neste domingo, contra o Americano, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.