Jovem atacante Paulo Bóia é relacionado pela primeira vez no São Paulo

O técnico Dorival Júnior definiu neste sábado a lista de jogadores relacionados no São Paulo para o importante duelo contra o Vitória, domingo, às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a grande novidade foi a presença do atacante Paulo Bóia.

Diversas vezes campeão na base do São Paulo, o atacante de 19 anos subiu para o elenco profissional há duas semanas, após um pedido do próprio Dorival Júnior. Paulo Bóia está no São Paulo desde 2013 e, nesta temporada, marcou três gols e deu seis assistências pela equipe sub-20.

Outra novidade na lista foi a presença do zagueiro equatoriano Arboleda, que retorna após cumprir suspensão contra a Ponte Preta. Já Edimar e Jucilei, pela mesma razão, vão desfalcar o São Paulo neste domingo.

"Temos que ter raça, coração e entrega para poder ganhar e conseguir uma sequência de vitórias. Mas precisamos também aumentar a concentração durante todo o jogo. Não podemos deixar que a falta de atenção nos impeça de definir um jogo ou nos faça sofrer um gol. O time está crescendo, estamos mais consistentes, mas precisamos melhorar ainda mais nesses pontos", cobrou Arboleda.

O São Paulo está na penúltima posição do Brasileiro com 24 pontos, dois a menos do que o próprio Vitória, o 17º colocado.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Denis e Sidão.

Defensores: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves, Éder Militão, Júnior Tavares, Lugano e Rodrigo Caio.

Meio-campistas: Cueva, Hernanes, Jonatan Gomez, Lucas Fernandes, Maicosuel, Petros, Shaylon e Thomaz.

Atacantes: Denílson, Gilberto, Lucas Pratto, Marcinho, Marcos Guilherme e Paulo Boia.