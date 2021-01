Jovem Biro, lateral-esquerdo da base, é novidade em treino do Corinthians

Neste sábado, o Corinthians fez mais uma atividade com foco na partida contra o Fluminense, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para a próxima quarta-feira. O técnico Vagner Mancini comandou um treino tático e o coletivo em campo reduzido no CT Joaquim Grava.

O destaque da atividade foram as presenças dos jovens Belezi, zagueiro do sub-20 e do lateral-esquerdo Biro, do sub-17. O atleta revelação de apenas 16 anos assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians em dezembro, com duração de três anos e multa rescisória de 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões).

Para o próximo duelo, Mancini só não poderá contar com o meio-campista Ramiro, que está suspenso pelo terceiro amarelo. A escalação deve ser formada por: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Cazares; Gustavo Silva, Otero e Jô. A única ausência já confirmada é Ramiro, que resta suspenso pelo terceiro amarelo.

O Corinthians está na nona posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 39 pontos e enfrentará o Fluminense, sétimo colocado, com 43 pontos, na quarta feira, na Neo Química Arena. A equipe volta a treinar na manhã do domingo.