Jovem Denner, do Corinthians, passa bem após cirurgia

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Denner passa bem após ser submetido a uma cirurgia no joelho direito, nesta sexta-feira. O jovem jogador do Corinthians, de apenas 18 anos, deve ter alta neste sábado e só deve voltar aos gramados daqui a seis meses.

A operação teve como objetivo recuperar o ligamento cruzado anterior rompido em choque sofrido na partida contra o Bahia, no sábado passado. Denner acabou deixando o gramado logo no início da partida, em sua estreia como titular. A lesão foi confirmada na segunda-feira.

Segundo o departamento médico do Corinthians, a cirurgia, comandada por Joaquim Grava, foi bem-sucedida. Após ter alta no sábado, o jovem atleta vai iniciar tratamento de fisioterapia em data ainda a ser definida. Sem Denner, o técnico Tite deverá contar com Chiquinho, contratado recentemente junto ao Ipatinga, para ser o reserva imediato de Fábio Santos na lista para o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.