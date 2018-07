Jovem Deulofeu não tem perspectivas de defender a Espanha na Copa

MADRI - As lesões de Diego Costa e Jesús Navas e a atitude surpreendente de Vicente de Del Bosque ao convocar jogadores apenas para um amistoso contra a Bolívia, a 15 dias da Copa, criaram uma situação inusitada. Gerard Deulofeu treina com a seleção espanhola, menos de três semanas antes da estreia no Mundial, mas não tem perspectivas de estar no grupo que vai tentar o bi.

"Terminei a temporada com o Everton e estava de férias quando recebi a ligação do Andoni (Zubizarreta, diretor do Barça), me dizendo que havia chances de eu ser convocado e logo comecei a treinar. Estou muito contente. Não penso no Brasil. Tenho que desfrutar esta semana e quero aprender com meus companheiros", disse o jovem catalão, de 20 anos.

Deulofeu diversas vezes foi tratado como "novo Messi", pelo futebol apresentado nas categorias de base do Barcelona. Sem espaço no time de cima com a contratação de Neymar, ele foi emprestado ao Everton a contragosto de Gerardo Martino, que chegou ao clube depois da negociação ser efetivada.

O atacante não consta na lista de 30 jogadores convocados para a Copa pela Espanha. Ele foi chamado domingo passado, junto com outros 18 atletas, para enfrentar a Bolívia, sexta, em Sevilla, ocupando as vagas deixadas por Jesus Navas e Diego Costa. Depois do jogo, Del Bosque vai anunciar os 23 que vão para a Copa e viajam, segunda-feira, rumo à pré-temporada nos EUA.