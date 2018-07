Jovem do United é surpresa na pré-lista da Inglaterrra para Euro

Em menos de três meses, a vida do jovem Marcus Rashford mudou completamente. Se há 90 dias o atacante sequer havia feito sua estreia profissional pelo Manchester United, nesta segunda-feira se tornou a grande surpresa na lista de 26 jogadores pré-convocados da seleção inglesa para a Eurocopa.

Rashford tem somente 18 anos e precisou de pouco tempo para mostrar seu talento pelo Manchester United. Estreou marcando dois gols na goleada por 5 a 1 sobre Midtjylland, pela Liga Europa, e repetiu a dose no jogo seguinte, ao marcar duas vezes no triunfo por 3 a 2 no clássico com o Arsenal. A partir daí, garantiu a titularidade e se tornou um dos destaques do Manchester.

Com isso, somente 81 dias depois de estrear, recebeu sua primeira convocação para a seleção inglesa. Ele integra a lista de 26 jogadores chamados por Roy Hodgson para os amistosos de preparação contra Turquia, Austrália e Portugal. No próximo dia 31, o treinador reduzirá este número para os 23 que representarão a Inglaterra na Eurocopa, que começa no dia 10 de junho.

Hodgson, aliás, garante que a idade não será um obstáculo na briga de Rashford por uma vaga na Eurocopa. "Ele é um dos concorrentes, é claro. A competição para ele é bem forte e ele entenderá isso, mas merece ser convocado nesta lista maior e será muito interessante ver o que ele consegue fazer", comentou o técnico inglês.

Rashford, de fato, terá uma concorrência de peso para garantir vaga na lista final. Ele disputará posição com nomes como Harry Kane, do Tottenham, Jamie Vardy, do Leicester, Daniel Sturridge, do Liverpool, além de Wayne Rooney, seu companheiro no Manchester. "Se ele continuar evoluindo, não vejo razão para que não se torne um jogador regular na seleção", afirmou Hodgson.

Se Rashford foi a presença mais surpreendente, a ausência mais sentida na convocação ficou por conta de Theo Walcott. O jogador do Arsenal vive péssimo momento e não inicia uma partida de sua equipe como titular desde fevereiro. Por isso, foi preterido por Hodgson, que preferiu chamar Andros Townsend, rebaixado no Campeonato Inglês com o Newcastle.

A Inglaterra está no Grupo B da Eurocopa, ao lado de Eslováquia, País de Gales e Rússia. A estreia será diante dos russos, no dia 11 de junho, no estádio Vélodrome, em Marselha.

CONFIRA A PRÉ-CONVOCAÇÃO DA INGLATERRA PARA A EUROCOPA

Goleiros: Joe Hart (Manchester City), Fraser Forster (Southampton), Tom Heaton (Burnley)

Defensores: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Danny Rose (Tottenham), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Everton), Kyle Walker (Tottenham)

Meio-campistas: Dele Alli (Tottenham), Ross Barkley (Everton), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Danny Drinkwater (Leicester), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), James Milner (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Andros Townsend (Newcastle), Jack Wilshere (Arsenal)

Atacantes: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester).