Jovem do Vila Nova tem 'bom estado' após convulsionar em campo e ser internado

O jovem José Pales Júnior, o Juninho, está em bom estado após dar um susto durante jogo do time sub-19 do Vila Nova. O atleta de 18 anos se chocou com um companheiro de equipe na partida do último sábado diante do Trindade, pelo Campeonato Goiano da categoria, caiu desacordado no gramado e convulsionou.

Imediatamente, companheiros de time tentaram impedir que a língua do jogador enrolasse, e os bombeiros foram acionados. Juninho precisou ser levado às pressas, de helicóptero, para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde passou por exames. De acordo com o Vila Nova, "seu estado geral é bom".

O desespero tomou conta dos jovens jogadores em campo, e o confronto foi interrompido e, posteriormente, suspenso. O jogo foi remarcado para a tarde desta terça-feira, novamente no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA.