Jovem goleiro do Benfica dá azar de novo e United encaminha vaga

Svilar, do Benfica, tem apenas 18 anos e se tornou o goleiro mais jovem a disputar uma partida pela Liga dos Campeões na atual temporada. No entanto, nos dois jogos que fez até aqui pela competição, ambos contra o Manchester United, não teve muita sorte.

Nesta quarta-feira, Matic arriscou chute de fora da área, a bola bateu na trave, nas costas do jovem goleiro e entrou. O gol abriu caminho para a vitória do time inglês por 2 a 0, no Old Trafford, pela quarta rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. Daley Blind fez o outro, de pênalti, no segundo tempo.

Na rodada anterior, na estreia de Svilar na competição europeia, ele tentou defender um chute de longa distância e caiu dentro do gol com a bola encaixada em suas mãos, garantindo outra vitória do United, por 1 a 0, só que no Estádio da Luz, em Lisboa.

No duelo desta quarta-feira, ele até parecia que iria se redimir. Ainda no primeiro tempo, caiu no canto direito e defendeu um pênalti cobrado por Martial. Mas o azar veio logo em seguida e o Benfica acumulou a quarta derrota consecutiva em quatro jogos. Está em último lugar, sem pontuar.

O Manchester United vive momento oposto. Chegou a 12 pontos, manteve os 100% de aproveitamento na competição, na liderança isolada, e encaminhou a vaga para as oitavas de final. A disputa pelo segundo lugar da chave está entre Basel e CSKA Moscou.

Nesta quarta-feira, o CSKA venceu o adversário suíço por 2 a 1, fora de casa. O Basel saiu na frente com gol de Luca Zuffi. Dzagoev deixou tudo igual e Wernbloom garantiu a virada. O resultado manteve o time suíço na segunda colocação, mas agora com os mesmos seis pontos do CSKA, que está em terceiro.