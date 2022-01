Jovem lateral da seleção equatoriana é primeiro reforço do Red Bull Bragantino

A diretoria do Red Bull Bragantino oficializou nesta terça-feira o primeiro reforço para a temporada. O jovem lateral-direito José Hurtado, da seleção equatoriana, de somente 20 anos, assinou contrato até dezembro de 2026.

"Tem um novo Hurtado no pedaço! O lateral-direito da seleção equatoriana, José Andrés Hurtado, assinou até dezembro de 2026 e é o primeiro reforço do Massa Bruta para a temporada. Bem-vindo", anunciou o clube do interior paulista.

Destaque do Independiente Del Valle, Hurtado chega para disputar a posição de titular com Aderlan, já que as outras opções para o setor, Weverton e Rafael Luiz, deixaram o clube no começo do ano por não estarem mais nos planos.

Apesar de ter apenas 20 anos, Hurtado chega com moral no Red Bull Bragantino. O técnico Maurício Barbieri recomendou a contratação do jovem, considerado um atleta de alto potencial. No Del Valle, foram 34 partidas disputadas em 2021 e um gol.

No Bragantino, ele encontrará o xará Jan Hurtado, por isso o clube brincou em seu anúncio. Apesar dos sobrenomes idênticos, eles não têm a mesma nacionalidade. O atacante é venezuelano e está emprestado pelo Boca Juniors. Ambos vão fazer parte do grupo na pré-temporada antes da estreia no Paulistão, dia 27, diante do Mirassol.