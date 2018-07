Jovem lateral italiano tenta aproveitar chances no Fluminense

Contratado em outubro do ano passado para defender os juniores do Fluminense, o lateral-direito italiano Mirko Di Pierro vem ganhando, aos poucos, oportunidades para treinar com os profissionais do clube. Foi assim, por exemplo, na última terça-feira, quando o garoto de apenas 19 anos trabalhou sob o comando do técnico Cristóvão Borges.

"Estou muito feliz por participar mais uma vez do treinamento dos profissionais. Espero que tenha continuidade e quero ajudar o Cristóvão, caso ele precise de mim. Os jogadores do Fluminense são muito bons e quero aprender muito com eles", comentou o jovem jogador italiano, feliz da vida com as oportunidades que vem recebendo.

Após atrair a atenção do Fluminense durante a disputa de um amistoso, Di Pierro trocou o time do Monza, da Itália, para morar em Xerém (RJ) e fazer parte das categorias de base do clube carioca. Teve dificuldades na adaptação, mas agora parece estar bem ambientado.

"Conhecia o Fluminense e o Rio, mas só de ouvir falar. Nunca tinha vindo ao Brasil. Estou gostando. Foi um pouco difícil de me adaptar no início por causa do idioma, pois não falava português. Além disso, o clima é muito diferente da Itália, e o forte calor acabou dificultando um pouco as coisas", contou o lateral italiano.