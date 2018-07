Jovem lateral Jetro Willems desfalcará Holanda na Copa do Mundo

EINDHOVEN - O técnico da Holanda, Louis van Gaal, sofreu mais uma baixa para a Copa do Mundo. Ele não poderá contar com o jovem lateral Jetro Willems, uma das promessas da equipe, em razão de lesão no joelho sofrida no fim de semana.

O jogador de 20 anos se machucou durante partida do PSV Eindhoven contra o Feyenoord, em rodada do Campeonato Holandês. A gravidade da lesão, contudo, só foi confirmada nesta terça-feira.

Sem entrar em detalhes, o PSV informou apenas que Willems ficará afastado dos gramados por "alguns meses". "Sua temporada acabou de forma prematura e agora seu foco está na preparação para a próxima", registrou o clube, em nota.

Willems já acumula 11 convocações na seleção holandesa, atual vice-campeã mundial. Ele esteve nas últimas partidas da equipe nas Eliminatórias, mas só foi titular em uma delas. Antes dele, Louis van Gaal havia perdido o volante Kevin Strootman, da Roma. O jogador também ficará de fora da Copa por causa de lesão no joelho.