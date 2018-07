Jovem Marlon minimiza os atrasos de salários no Fluminense

Os últimos tropeços do Fluminense deixaram o time longe da esperada vaga para a Copa Libertadores e em meio a um clima conturbado. Além disso, internamente o clube tem problemas de salários atrasados e os jogadores já mostraram insatisfação. Em entrevista nesta quarta-feira, o jovem zagueiro Marlon, de 19 anos, tentou fugir de polêmica.

"O atraso de salários, para mim, não influencia em nada. Não quero falar sobre isso, deixo para os mais ''cascudos''. Quero fazer minha parte, dar o meu melhor. Tenho que colocar o pé onde ele alcança", disse o zagueiro, que se mostrou feliz com o espaço que está recebendo no time.

"Para um garoto de 19 anos, estar com essa responsabilidade na zaga é maravilhoso, ainda mais em um clube como o Fluminense, que costuma revelar bons zagueiros. Eu quero seguir os passos do Thiago Silva, conquistar títulos no Fluminense e, se tudo der certo, na seleção brasileira. Criticado ou elogiado, eu quero ajudar o time", comentou.

Sétimo colocado do Brasileiro com 58 pontos, o time carioca tem chances escassas, mas ainda luta para chegar ao G-4. O próximo confronto será fundamental para isso, com o Corinthians no domingo, no Maracanã.