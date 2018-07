Jovem meia do São Paulo passa por cirurgia no joelho

O meia Lucas Fernandes, do São Paulo, passou por cirurgia nesta quinta-feira para se recuperar de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador de 18 anos só deve receber alta do hospital no fim de semana e tem como previsão para voltar a atuar apenas na próxima temporada.

Revelado nas categorias de base do clube, Lucas Fernandes sofreu a lesão em um trabalho técnico, em campo reduzido, em um choque durante disputa de bola com dois companheiros nas atividades da última terça-feira no CT da Barra Funda. Ele foi submetido a exames, que apontaram a gravidade da lesão.

Lucas Fernandes está no São Paulo desde os 14 anos e, na base, participou de uma geração vitoriosa e que garantiu os títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores sub-20. O meia foi promovido ao elenco profissional no começo deste ano, quando começou a ganhar chances no time principal. Na primeira rodada do Brasileiro o jogador marcou o primeiro gol da carreira, contra o Botafogo, de falta.