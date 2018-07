Jovem recém-promovido sofre lesão e desfalca o Cruzeiro por 1 mês e meio

Não começou bem a trajetória do volante Lucas Ventura, de apenas 18 anos, entre os profissionais do Cruzeiro. O jovem, promovido das categorias de base neste ano pelo técnico Mano Menezes, sofreu uma lesão muscular na coxa direita ainda na pré-temporada.

De acordo com o departamento médico do clube, o jovem meio-campista ficará afastado dos gramados por um período que irá de pelo menos cinco a seis semanas.

"Ele sentiu dor no final do treino de anteontem (quinta-feira), fizemos a reavaliação e exame de imagem, que confirmou a lesão na parte posterior da coxa direita. Requer tratamento, requer repouso e o jogador fica afastado entre cinco e seis semanas. Ele começou a se tratar no momento que sentiu a dor, antes mesmo de fazer o exame, e mantém tratamento intensivo", disse o médico do Cruzeiro, Sérgio Freire.

O desfalque é o primeiro que o Cruzeiro sofre na pré-temporada. O clube estreia no domingo que vem no Campeonato Mineiro, contra o Villa Nova, no Mineirão. Antes, faz mais dois jogos-treino, contra o Araxá (no domingo) e diante do Brasília (na quarta-feira).