Jovem Sandry passa por cirurgia e pode desfalcar Santos por até 9 meses

Uma das apostas da nova geração dos "Meninos da Vila", o meia Sandry foi submetido a uma cirurgia no joelho direito nesta quarta-feira. A operação foi bem-sucedida. Mas o jogador de apenas 18 anos pode ter que esperar até nove meses para voltar aos gramados pelo Santos. A previsão mais otimista é de seis meses.

A cirurgia corrigiu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho do jovem atleta. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, com acompanhamento do departamento médico do Santos.

De acordo com o clube, "a cirurgia transcorreu tranquilamente, sem intercorrências". Após o procedimento, Sandry foi imobilizado e deve iniciar o trabalho de fisioterapia nos próximos dias.

Apesar da pouca idade e experiência, Sandry vinha sendo titular do Santos. Ele ganhou as primeiras oportunidades entre os profissionais em 2020, sob o comando do técnico Cuca. E seguiu na equipe com o treinador argentino Ariel Holan, na temporada 2021. Cria da base, o meia soma 36 partidas pelo time.

Sandry se tornou titular após a saída de Diego Pituca, que se transferiu para o Kashima Antlers, do Japão. Para o seu lugar, Vinícius Balieiro é o mais cotado para virar titular.