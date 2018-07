Jovem 'surfa' em ônibus e morre após final da Copa do Brasil

Atingido por uma árvore, após colocar a cabeça para fora da janela de um ônibus, ao seguir do Mineirão para a Praça Sete, no Centro da capital mineira, para participar das comemorações da conquista da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, o torcedor Diogo Frederico Santos da Silva, de 25 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 27. O incidente ocorreu na altura da avenida Pedro II, na região Noroeste. Segundo informações de outros passageiros, ele ainda teria "surfado" na parte de cima do coletivo antes de entrar no veículo.

Ao bater a cabeça na árvore, o jovem foi jogado para fora do coletivo. Alertado pelos passageiros, o motorista parou o ônibus e o torcedor, desacordado, foi colocado no veículo e levado para o 1º Batalhão, na avenida Carijós, já no Centro. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Os socorristas tentaram reanimar o torcedor, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A Transimão, responsável pela linha de ônibus, afirma que o motorista estava em velocidade compatível com a via. Por meio de nota, a empresa informou que a vítima fazia parte de um grupo de torcedores que “pulou a roleta, quebrou os vidros do coletivo e danificou os bancos".

