Jovem Tiago Reis e veterano Marcelo Mattos se emocionam com vaga do Vasco

Após uma classificação sofrida para a final da Taça Rio, com vitória por 1 a 0 sobre o Bangu, os jogadores do Vasco deixaram o gramado do Maracanã emocionados. Com 16 anos de diferença, Tiago Reis e Marcelo Mattos tinham motivos especiais para comemorar o resultado.

De um lado, o jovem Tiago Reis, de 19 anos, marcou o gol da vitória e balançou as redes do Maracanã pela primeira vez na carreira. Aos 35 anos, Marcelo Mattos comemorou o retorno aos gramados após mais de dois anos parado em razão de seguidas lesões.

"A gente sempre sonha em jogar e fazer um gol aqui. Nós estamos trabalhando forte e só tenho a agradecer aos meus companheiros, que me ajudam muito. O Maracanã é o maior palco do futebol mundial e é muito emocionante fazer gol aqui. Fico muito feliz", disse Tiago Reis após o jogo.

O experiente Marcelo Mattos, que entrou no lugar de Rossi nos minutos finais, também se emocionou ao lembrar tudo o que passou desde a última partida que disputou, em setembro de 2016, quando o Vasco disputava a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Estou muito feliz de retornar depois de dois anos e meio parado. Foram cinco cirurgias. E calhou de voltar bem aqui no Maracanã. É muita alegria voltar a sentir essa emoção de vestir a camisa do Vasco e jogar aqui", comemorou o jogador.

REGULAMENTO CONFUSO

Classificado para a final da Taça Rio, o Vasco agora enfrenta o Flamengo, no próximo domingo, também no Maracanã. Se vencer, se garante na final do Campeonato Carioca por ser campeão dos dois turnos. Caso contrário, enfrenta novamente o Bangu, na semifinal do Estadual, enquanto Flamengo e Fluminense disputam a outra vaga na final.