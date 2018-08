Jovem zagueiro do Schalke 04 é anunciado pelo PSG e assina por cinco temporadas

O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Thilo Kehrer, do Schalke 04, que assinou um acordo para defender o time francês por cinco temporadas. O jovem de apenas 21 anos chegou como aposta do clube para o futuro da equipe, cuja dupla de zaga titular hoje é formada pelos brasileiros Thiago Silva e Marquinhos.

O PSG não forneceu detalhes financeiros da negociação, mas relatos da imprensa europeia informaram que Kehrer custou cerca de 37 milhões de euros (aproximadamente R$ 164 milhões pela cotação atual).

O defensor ajudou o Schalke a finalizar a edição passada do Campeonato Alemão em segundo lugar, ficando atrás apenas do Bayern de Munique, e também fez parte da seleção alemã sub-21 que conquistou o título europeu da categoria, em 2017.

Kehrer já é visto como um possível futuro substituto de Thiago Silva, que está com 33 anos e defende o PSG desde 2012. No time francês, o zagueiro será comandado pelo técnico alemão Thomas Tuchel, que antes dirigia o Borussia Dortmund e agora vem promovendo a inclusão de mais jovens jogadores ao atual elenco da equipe parisiense.

"Vou conhecer companheiros de equipe extraordinários e trabalhar com um técnico que fez um grande trabalho na Alemanha nos últios anos", ressaltou Kehrer em sua apresentação oficial ocomo reforço, na qual vestiu um uniforme do PSG contendo o número 4 e o seu nome nas costas.

O zagueiro assinou compromisso para defender o PSG até 30 de junho de 2023 e se tornou o segundo reforço confirmado pelo clube nesta janela de transferências do futebol europeu. A primeira foi a do veterano goleiro Gianluigi Buffon, de 40 anos, que deixou a Juventus após a última temporada europeia.

Com a camisa do Schalke, Kehrer estreou no Campeonato Alemão em 6 de fevereiro de 2016 e, a partir daí, fez 59 jogos e marcou quatro gols pelo clube.

E vale lembrar que na última segunda-feira o também defensor Presnel Kimpembe, reserva da França campeã do mundo na Rússia, assinou a renovação do seu contrato com o Paris Saint-Germain por mais duas temporadas, em acordo que fez o jogador passar a ficar veiculado à equipe até 30 de junho de 2023. Com 23 anos, ele também é uma grande aposta para o futuro do time e da seleção francesa.