Jovem zagueiro é a novidade do Figueirense em Santos Já rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Figueirense já faz testes no elenco para a próxima temporada. Para a partida contra o Santos, neste sábado, às 19h30, na Vila Belmiro, pela 36.ª rodada, as novidades do técnico interino Fernando Gil - Adilson Batista só assumirá em janeiro - serão o zagueiro Américo, de 19 anos, e o goleiro Tiago Volpi.