Jovens corintianos querem aproveitar chance em clássico A experiência é a arma do Corinthians para chegar ao título da Copa Libertadores, mas, enquanto isso, dois garotos do elenco alvinegro também buscam ganhar a confiança do técnico Tite e da torcida. Romarinho, de 21 anos, e Marquinhos, de 18, vão ser titulares da equipe diante do Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão, e querem aproveitar a oportunidade.