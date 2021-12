Jovens do Palmeiras querem manter invencibilidade em despedida do Brasileirão contra o Ceará

O Palmeiras se despede do Brasileirão nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Barueri, em duelo contra o Ceará. Ao contrário do adversário, que busca uma vaga na Libertadores, o time alviverde faz seu último compromisso leve, sem preocupação, pois teve uma temporada de êxito ao conquistar o tricampeonato continental. Com o elenco principal de férias, os jovens do sub-20 têm a terceira oportunidade seguida para mostrar serviço e querem se manter invictos depois de derrotarem o Cuiabá e empatarem com o Athletico-PR.

A última partida do Palmeiras no torneio foi transferida do Allianz Parque para a Arena Barueri porque a arena palmeirense receberá o show do cantor Gusttavo Lima no sábado, 11. Esse será um problema que o clube terá de voltar a enfrentar em 2022, uma vez que o estádio, fechado para eventos em 2020 e parte de 2021 em razão da pandemia de covid-19, será palco de uma série de shows e outras apresentações no ano que vem.

Do grupo principal, somente o goleiro Vinícius Silvestre e o volante Matheus Fernandes devem jogar. O restante da escalação será mais uma vez formada por atletas do sub-20, que têm aproveitado as chances e agradado a comissão técnica. O técnico será novamente Paulo Victor Gomes, o PV, treinador do sub-20. O Palmeiras tem a terceira posição assegurada e soma 63 pontos.

Os garotos fizeram boas apresentações fora de casa. Venceram o Cuiabá por 3 a 1 no Mato Grosso e seguraram o empate sem gols com o Athletico-PR em Curitiba. Agora será a vez desses jovens jogarem sob o apoio dos torcedores, ainda que o duelo não seja no Allianz Parque.

"Está sendo uma oportunidade muito boa. Trabalhamos no sub-20 visando essa chance e, graças a Deus, nosso time profissional foi campeão da Libertadores e a gente tem conseguido deixar um legado bom, que é honrar a camisa do Palmeiras nestes jogos", falou o meio-campista Pedro Bicalho.

Diante do Athletico-PR, a equipe alviverde registrou a menor média de idade de um time titular em todas as edições do Brasileirão no formato atual de pontos corridos: 19,8 anos.

Dos garotos utilizados, os atacantes Giovani e Gabriel Silva devem ser promovidos ao profissional. Os dois já haviam sido testados também em parte do Paulistão, bem como o zagueiro Michel. Também há outros nomes que chamam a atenção, como o defensor Lucas Freitas. Vinícius Silvestre foi protagonista de grandes defesas e quer provar que pode ser reserva imediato de Weverton. A vaga está livre pois o veterano Jailson deixou o clube.

Garantido na Sul-Americana, com 50 pontos, na décima posição, o Ceará joga em Barueri com o pensamento de beliscar uma inédita vaga na fase prévia da Libertadores. Para isso acontecer, o time de Tiago Nunes tem de derrotar o Palmeiras e torcer para seus concorrentes que estão à sua frente na tabela - Fluminense, América e Atlético-GO - tropeçarem. O Fortaleza, seu arquirrival, já está assegurado no principal torneio do continente e o Ceará quer fazer companhia a ele.

"Nós esperamos fazer uma boa partida. Depende de nós. Nós temos que focar no adversário, naquilo que eles precisam fazer. Nós precisamos focar naquilo que nós precisamos fazer que é vencer o jogo. Acreditar até o final", avisou o zagueiro Luiz Otávio.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CEARÁ

PALMEIRAS - Vinicius; Garcia, Lucas Freitas, Michel e Vanderlan; Naves, Fabinho e Matheus Fernandes; Vitinho, Giovani e Gabriel Silva. Técnico: Paulo Vitor Gomes.

CEARÁ - João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Kelvyn; Fabinho, Fernando Sobral, Mendoza, Vina e Lima; Cléber (Yony González). Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF)

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Arena Barueri

TV - Premiere e TNT.