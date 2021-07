Jovens testam positivo para covid-19 e desfalcam treinos com Koeman no Barcelona

Com muitas ausências, o Barcelona voltou aos trabalhos neste fim de semana, com realização de testes de covid-19 e exames cardiológicos e físicos. O técnico Ronald Koeman selecionou alguns jovens do time B para compor o elenco profissional nos trabalhos da semana, mas dois deles terão o sonho de treinar no profissional adiados por testarem positivo para a covid-19: Ramos Mingo e Ilias.

"Ramos Mingo e Ilias testaram positivo para covid-19. Os jogadores estão bem de saúde e isolados em casa. O clube informou as autoridades competentes", anunciou o Barcelona. "Os dois jogadores estiveram, portanto, ausentes dos testes médicos e físicos neste domingo na Ciutat Esportiva Joan Gamper, e não irão começar a treinar na segunda-feira com o resto da equipe."

Koeman havia selecionado nove meninos para iniciar os trabalhos nesta segunda-feira e deve buscar outros substitutos. O sonho de quem está no time B é o recrutamento na pré-temporada e para a dupla, ficará para outra oportunidade.

Do time profissional, apenas Ter Stegen, Dest, Piqué, Pjanic, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Sergio Roberto, Ansu Fati e Umtiti estão à disposição. Completam o grupo, do time B, Gavi, Comas, Nico, Arnau Tenas, Álex Collado, Iñaki Peña e Yusuf Demir.

Messi e Agüero, campeões da Copa América, além de quem disputou a Eurocopa, chegarão de maneira escalonada, ganhando alguns dias de descanso após as determinadas competições.

Nesta segunda-feira, os demais jogadores treinam no gramado. Ter Stegen, Ousmane Dembélé, Coutinho e Ansu Fati continuarão seus programas de recuperação de lesões, enquanto Koeman fará sessões físicas todas as manhãs.