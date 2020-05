Atacante Jovic, do Real Madrid, sofre fratura no pé durante treinamento em casa

Treinar em casa requer atenção e cuidados. O atacante sérvio do Real Madrid Luka Jovic, de 22 anos, sofreu uma fratura no pé direito durante treino em sua residência, conforme anunciou o clube espanhol em comunicado oficial. "Depois dos exames médicos realizadas hoje (sexta-feira) em nosso jogador Luka Jovic (...), foi diagnosticada uma fratura extra-articular no osso calcâneo do pé direito. Ele aguarda evolução", informou o departamento médico do Real Madrid, sem definir o tempo que o jogador ficará afastado dos gramados. O Espanhol volta dia 20 de junho.

De acordo com a imprensa espanhola, Jovic se lesionou treinando sozinho em casa, logo após voltar da Sérvia no início da semana, e será baixa por "várias semanas". O atacante tinha virado notícia recentemente por ter viajado a seu país no momento em que o elenco de futebol do Real Madrid foi colocado em confinamento, após a descoberta de casos positivos de coronavírus na equipe de basquete do clube, em meados de março.

"Em Madri, meu teste de covid-19 deu negativo. Então decidi viajar para a Sérvia para ajudar e apoiar meu vilarejo e para estar próximo da minha família, com a permissão do clube", explicou o jogador na época. Contratado pelo Real Madrid no ano passado junto ao Eintracht Frankfurt por cerca de 60 milhões de euros, Jovic disputou 22 jogos com a clube merengue e marcou dois gols.