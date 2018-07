Jozabed faz um gol a favor e um contra e Rayo empata com o Getafe

O primeiro gol saiu aos 13 minutos do segundo tempo. A zaga do Rayo saiu jogando muito mal, o Getafe roubou a bola e conseguiu um cruzamento rasteiro desde a direita. Jozabed se antecipou ao goleiro e, de carrinho, mandou contra o próprio gol.

Depois, aos 28, ele redimiu a ele e a um companheiro. Roberto Trashorras bateu mal um pênalti, defendido por Guaita, mas Jozabed pegou o rebote e deixou tudo igual. Com o resultado, o Rayo foi a 14 pontos, no 13.º lugar, contra 11 do Getafe, que é o 16.º e saiu da zona de rebaixamento. Granada, Las Palmas, Levante (10) e Málaga (nove), ocupam as últimas posições.

INGLATERRA - Pelo Inglês, o Sunderland fez 1 a 0 no Crystal Palace fora de casa, em Londres. O único gol do jogo foi marcado pelo veterano Defoe, que deixou o goleiro para trás e empurrou par o gol vazio aos 35 minutos do segundo tempo.

Mesmo com a vitória, o Sunderland continua na zona de degola do Inglês, com nove pontos em 13 rodadas. O Crystal Palace segue em 10.º lugar, com 19 pontos, agora mais longe da briga por um lugar nas competições europeias da próxima temporada.