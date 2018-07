Juan acha difícil permanecer no Santos em 2013

SANTOS - O empréstimo de Juan termina dia 31 de dezembro e até esta terça-feira o lateral-esquerdo não tinha a menor ideia sobre o seu futuro. Ao que tudo indica, ele terá de se reapresentar ao São Paulo, dono de seus direitos econômicos, no começo de janeiro e esperar que surja algum clube interessado em sua contratação. Se dependesse apenas dele, Juan faria novo contrato e continuaria na Vila Belmiro. Ocorre que a tendência no Santos é outra.

"Não vejo muita possibilidade de ficar no Santos porque falta apenas um mês para o fim do Campeonato Brasileiro e ninguém se posicionou sobre minha permanência", disse Juan, após o treino desta terça, no CT Rei Pelé. O lateral lembrou o bom início que teve no time, mas sabe que o silêncio da direção é sinal de que está sendo considerada sua queda de rendimento em razão de contusões no segundo semestre. "De qualquer maneira, vou fazer o que sempre fiz: me dedicar ao máximo e deixar o restante nas mãos de Deus".

Se a diretoria do Santos resolver continuar com Juan, ela terá de pagar R$ 2,5 milhões ao São Paulo para tê-lo em definitivo. Ou ainda tentar renovar seu empréstimo por uma temporada. "Neste momento, não tenho ideia do que o São Paulo pretende fazer comigo. Não sei de nenhuma sondagem nem se há o interesse em me aproveitar na próxima temporada. O que me resta é jogar bem nas três últimas rodadas do Brasileiro para mudar a ideia da diretoria do Santos ou para despertar o interesse de outros clubes." Juan tem 30 anos.

Além de Léo, que aos 37 anos batalha por mais um contrato na Vila, o Santos tem para a posição o jogador Gerson Magrão, que também é volante, e os garotos Emerson e Paulo Henrique.