Juan aposta no retrospecto do São Paulo como visitante O São Paulo enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e mesmo atuando fora de casa, a ordem no clube é vencer. Isso porque a equipe espera se recuperar do inesperado empate em casa diante do Atlético Goianiense, por 2 a 2, no último sábado.