Juan aprova início do trabalho de Luis Enrique na Roma O zagueiro brasileiro Juan revelou nesta segunda-feira estar confiante no trabalho do espanhol Luis Enrique Martínez, novo técnico do clube. O ex-jogador estava no Barcelona B e foi contratado pelo clube italiano para a próxima temporada do futebol europeu. "Todos estamos contentes e entusiasmados, queremos fazer as coisas bem e tentar um futebol diferente na Itália", declarou, em entrevista à Sky Sports.