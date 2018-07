Juan Aurich pega Santos na Libertadores após título

O título nacional foi o primeiro da história do Juan Aurich, que entrou no Grupo 1 da próxima edição da Libertadores, que conta com o Santos, atual vencedor do torneio continental. O time brasileiro ainda aguarda a definição dos outros adversários, que serão um representante da Bolívia e o vencedor do duelo entre o Internacional e um time colombiano, que vão se enfrentar pela fase preliminar da competição.

Já o Alianza Lima entrou no Grupo 5, do Vasco. O Nacional, do Uruguai, já estava definido como um dos outros adversários do time carioca na chave. O outro oponente da equipe será vencedor do confronto entre um time equatoriano e um paraguaio.