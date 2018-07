Mas nem por isso deixará de tentar levar do Brasil ao menos um empate diante do atual campeão, o que seria um troféu e tanto para apresentar a seus torcedores. O técnico da equipe, o colombiano Diego Umaña, tenta fazer seus jogadores acreditarem no quase impossível.

"Há muita confiança entre os jogadores após o triunfo sobre o Boys (pelo Campeonato Peruano). Assim, vamos realizar uma boa partida."