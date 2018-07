Juan critica tabela, mas espera nova vitória do Inter

Apesar disso, o experiente defensor destacou o fato de que estava ansioso para fazer este duelo com o Santos, marcado para começar às 19h30 desta terça, quando o time irá completar suas 19 partidas deste primeiro turno do Brasileirão. E Juan destacou a importância de o Inter conquistar sua terceira vitória seguida, após bater Corinthians e Ponte Preta.

"Era o jogo que nós esperávamos há muito tempo. Sabíamos que poderíamos dar um salto na tabela. Ainda bem que o jogo ocorrerá após duas vitórias. Tomara que nós sigamos vencendo. Se conseguirmos vencer, terminaremos o primeiro turno com uma sequência agradável", ressaltou, em entrevista coletiva, o zagueiro titular do Brasil nas Copas de 2006 e 2010.

Juan, entretanto, admite que o Vitória entrará em campo com uma vantagem física diante do Inter na quinta-feira, na abertura do returno da competição nacional. "O Santos e o Vitória são duas grandes equipes e a tabela nos prejudica. Jogamos no sábado, vamos jogar na terça e depois vamos pegar o Vitória descansado, pois só jogou no domingo. Já nós vamos estar totalmente cansados", reconheceu.

Na partida diante do Santos, o técnico Dunga não poderá contar com o lateral-direito Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra a Ponte Preta, em Campinas. Ednei e Ygor são duas opções diretas como substitutos para o setor, mas existe a chance de o atacante Jorge Henrique ser improvisado na posição.