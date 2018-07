Juan e Marcelinho pedem São Paulo alerta na estreia da Copa do Brasil

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Juan e o meia Marcelinho Paraíba ressaltaram a importância de o São Paulo respeitar o Treze, a partir desta quarta-feira, na Paraíba, no jogo de estreia na Copa do Brasil. Apesar do favoritismo anunciado, os dois jogadores alertaram que a competição é traiçoeira e costuma produzir surpresas.

"A Copa do Brasil sempre tem alguma zebra e temos de ficar espertos nisso. Sempre é perigoso. Sinceramente eu não conheço o Treze, pois temos poucas oportunidades de ver os jogos (do time paraibano), mas tenho certeza de que outros jogadores conhecem. O Paulo (César Carpegiani) vai passar tudo para nós. Temos de estar ligados e muito concentrados", ressaltou Juan, que foi campeão do torneio nacional pelo Flamengo em 2006, quando fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Maracanã, na decisão.

Marcelinho, por sua vez, fala com a experiência de quem foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo próprio São Paulo em 2000, quando caiu diante do Cruzeiro na final, e depois campeão em 2001, quando ajudou o Grêmio a bater o Corinthians, fazendo um dos gols na vitória por 3 a 1 no segundo jogo da decisão, no Morumbi.

"É uma competição curta e ao mesmo tempo muito difícil. Não podemos vacilar. No início é contra times de menor expressão e depois tem os grandes. Mas temos de jogar da mesma maneira contra todos. É um torneio muito valorizado, pois dá vaga na Libertadores. Então, vamos ter muita tranquilidade e seriedade em campo", alertou Marcelinho, em declaração publicada nesta terça pelo site oficial do São Paulo.

O outro jogador do atual elenco são-paulino que já conquistou um título da Copa do Brasil é o lateral-esquerdo Junior Cesar, campeão em 2007 com a camisa do Fluminense. Mas, como se recupera de uma cirurgia no tendão de Aquiles esquerdo, não poderá defender o clube na estreia da competição nacional.

